Індія дозволила закупівлю 422 іноземних криміналістичних технологій — Al Jazeera

В Індії міністр внутрішніх справ Аміт Шах схвалив винятки з державних правил Make in India, які відкрили шлях для закупівлі щонайменше 422 іноземних криміналістичних технологій, зокрема продукції ізраїльської компанії Cellebrite. Як повідомляє Al Jazeera, організація цифрових прав Internet Freedom Foundation виявила документи про це рішення.

Правила Make in India передбачають пріоритет для місцевих виробників під час державних закупівель. Водночас міністр, відповідальний за відомство, що здійснює закупівлю, може надати виняток. У листі Міністерства внутрішніх справ від 7 січня йдеться про однорічне звільнення від цих правил для закупівлі криміналістичних засобів.

Ліцензія Cellebrite та тендери поліції

В іншому листі від 20 січня Шах дозволив Національному слідчому агентству придбати трирічну ліцензію на Premium Tool компанії Cellebrite приблизно за 50 млн рупій, або $529 947. Із переліку 422 позицій Internet Freedom Foundation виокремила 118 інструментів для цифрової та мультимедійної криміналістики, серед яких Cellebrite Pathfinder, Inseyets On-Prem Pro та Inseyets Offline.

У тендерній документації поліції Делі для Національної кіберкриміналістичної лабораторії містилися вимоги до програм, здатних обходити паролі в macOS, Windows і Linux, знімати блокування екранів, відновлювати видалені файли та вилучати дані з месенджерів. Також поліція шукала систему для доступу до понад 100 хмарних сервісів через облікові дані або токени входу, знайдені на вилучених пристроях. Серед зазначених платформ — Google, Apple, WhatsApp, Instagram, Telegram, Discord, Tinder, Grindr, OkCupid, Slack та OnlyFans.

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Побоювання щодо нагляду

Експерти та Internet Freedom Foundation заявляють, що індійське законодавство не містить окремого закону або протоколу, який регулював би примусове розблокування вилучених телефонів і повне копіювання даних із них. Чинні норми про вилучення майна, за їхніми оцінками, прямо не визначають порядок обходу кодів доступу, використання токенів для входу до хмарних акаунтів, а також зберігання чи видалення вилученої інформації.

Адвокатка, яка працює у Верховному суді Індії, Врінда Бхандарі заявила, що можливості державного стеження в країні стають ширшими й глибшими, а належний парламентський або судовий контроль відсутній. Верховний суд Індії у 2017 році визнав приватність фундаментальним правом і встановив, що втручання держави у приватне життя повинно мати законну підставу, переслідувати легітимну мету та бути пропорційним.

Блогер Дхрув Ратхі після затримання поліцією Делі заявив, що правоохоронці могли спробувати клонувати його iPhone за допомогою інструментів Cellebrite, однак Al Jazeera не змогла незалежно перевірити ці слова. Репортер Siasat Daily Мохаммад Аслам Хуссейн також розповів, що після повернення конфіскованого телефона виявив вибірково видалені відеозаписи, але не зміг встановити, які саме інструменти використали правоохоронці.

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