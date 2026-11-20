У Токіо, Японія, Індія погодилася дозволити Силам самооборони Японії використовувати свої полігони для навчань із бойовими пусками ракет. Домовленості досягли під час зустрічі у форматі «два плюс два» за участю глав оборонних і зовнішньополітичних відомств двох країн, повідомляє The Japan Times.

Оборонна співпраця

Японську сторону на переговорах представляли міністр оборони Сіндзіро Коїдзумі та міністр закордонних справ Тосіміцу Мотеґі. Від Індії у зустрічі брали участь міністр оборони Раджнатх Сінґх і глава МЗС С. Джайшанкар.

Сторони також домовилися посилити військову співпрацю та взаємодію у галузі оборонної промисловості.

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Занепокоєння економічним примусом

Після переговорів представники Японії та Індії висловили серйозне занепокоєння економічним примусом, зокрема довільними обмеженнями експорту та неринковою політикою. The Japan Times оцінило цю заяву як завуальовану критику Китаю.

За даними видання, Пекін вніс десятки японських компаній до експортного чорного списку, заборонив постачання товарів подвійного призначення та припинив експорт рідкісноземельних металів, важливих для японської економіки.

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