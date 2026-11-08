Індія евакуювала з Ємену 19 моряків — The Hindu

Індія евакуювала з Ємену 19 моряків, які протягом двох тижнів застрягли в Ходейді та Сані. Усі евакуйовані перебувають у безпеці, почуваються добре й прямують до Індії, повідомило посольство Індії в Ємені.

Повідомлення посольства

Про завершення евакуації дипломатична місія повідомила в неділю, 8 листопада, у дописі на платформі X. За даними The Hindu, йдеться про 19 індійських моряків, які протягом останніх двох тижнів перебували у цих єменських містах. Посольство заявило, що евакуацію його громадян було проведено безпечно.

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Подяка за сприяння

Дипломатична місія подякувала всім причетним за співпрацю та постійну підтримку в організації евакуації індійських громадян. У заяві також наголосили, що всі моряки перебувають у доброму стані здоров'я.

Евакуація відбулася через кілька днів після того, як Індія повідомила про безпеку 14 своїх громадян на борту яхти, залученої до інциденту біля узбережжя Ємену.

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