Індія у жовтні імпортувала рекордні 5,58 млн барелів сирої нафти на добу. Це на 4,7% більше, ніж у вересні, та на 6,9% більше проти жовтня 2025 року, повідомляє OilPrice з посиланням на торговельні дані.

Російська нафта лишилася найбільшою часткою імпорту

Найбільший обсяг нафти Індія закупила в Росії, держави-агресора. Імпорт російської нафти зріс на 3,5% проти вересня — до 1,85 млн барелів на добу. Це становило приблизно третину всього індійського імпорту сировини.

Водночас відновлення потоків через Ормузьку протоку та коротша відстань до Індії сприяли збільшенню закупівель нафти у виробників Перської затоки.

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Саудівська Аравія випередила ОАЕ

Постачання із Саудівської Аравії у жовтні зросли до 790 тис. барелів на добу — найвищого показника за вісім місяців. Королівство посіло друге місце серед постачальників нафти до Індії, випередивши Об'єднані Арабські Емірати.

Імпорт з ОАЕ, навпаки, знизився до 612 тис. барелів на добу — мінімуму за сім місяців. Джерела Reuters у нафтопереробній галузі Індії зазначили, що Саудівська Аравія пропонувала знижки на свої сорти нафти, компенсуючи вищі витрати на перевезення.

Наприкінці жовтня державна індійська нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corporation Limited заявила, що в листопаді скоротить закупівлі російської нафти. Компанія пояснила це високою вартістю фрахту та преміями на російську сировину на тлі пропозицій близькосхідної нафти, ціни на яку знижуються.

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