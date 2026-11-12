Індія від початку листопада імпортувала більше сирої нафти з Перської затоки, ніж із росії. За даними OilPrice, яке посилається на Bloomberg і дані Kpler, поставки з Перської затоки становили близько 2,1 млн барелів на добу, тоді як із росії — приблизно 1,8 млн барелів на добу.

Відновлення руху через Ормузьку протоку

За повідомленням видання, це перший такий випадок від початку війни за участю Ірану, яка порушила звичні ланцюги постачання через Ормузьку протоку. Потоки нафти через протоку в останні тижні істотно відновилися.

Цьому, за оцінкою OilPrice, сприяли перевалки нафти з судна на судно. Через скупчення суден в Оманській затоці та побоювання нападів на танкери поблизу Ормузької протоки такі операції перемістили ближче до узбережжя Індії.

До початку війни середній обсяг індійського імпорту нафти через Ормузьку протоку становив близько 2,8 млн барелів на добу. У квітні він знизився до 247 тис. барелів на добу, коли протока була закрита майже для всього судноплавства.

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Зміна структури закупівель

Російська нафта залишається одним із ключових джерел постачань для Індії. Водночас відновлення потоків через Ормузьку протоку та менша відстань до Індії посилили позиції виробників із країн Перської затоки.

Минулого місяця перевалки нафти за межами Ормузької протоки розширилися до західного узбережжя Індії. Затока Кач стала ще одним місцем таких операцій для виробників із країн Перської затоки, які прагнуть підтримувати поставки на азійські ринки попри ризики для танкерних перевезень.

Наприкінці жовтня Bharat Petroleum Corporation Limited, один із найбільших державних індійських нафтопереробників, заявив про намір скоротити закупівлі російської нафти в листопаді. Компанія пояснила це високою вартістю фрахту та преміями на російську сировину, що знижують її привабливість порівняно з пропозиціями близькосхідної нафти, ціни на яку знижуються.

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