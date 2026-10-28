Індія направила сотні силовиків у долину Сіанг після протестів — Dawn

Індія направила сотні додаткових співробітників сил безпеки до віддаленої долини Сіанг у штаті Аруначал-Прадеш після сутичок молодіжних протестувальників із поліцією через план будівництва великої греблі. Про це повідомляє Dawn із посиланням на Reuters.

Протести в долині Сіанг, що межує з Тибетом, минулого тижня переросли в насильство. Поліція затримала щонайменше 21 людину. За даними влади, правоохоронці застосували сльозогінний газ, а протестувальники кидали каміння та підпалили поліцейську дільницю й офіс державної National Hydroelectric Power Corporation.

Додаткові сили безпеки

Начальник поліції Аруначал-Прадешу С. Д. Сінгх Джамвал повідомив Reuters, що сили посилюють там, де це необхідно, щоб не допустити порушень правопорядку.

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Упродовж останніх двох років у долині відбувалися спорадичні протести проти Siang Upper Multipurpose Project — запланованого гідроенергетичного проєкту потужністю 11 200 мегаватів. Його має реалізувати державна National Hydroelectric Power Corporation. Запланована гребля має стати відповіддю на китайський гідроенергетичний проєкт вище за течією річки.

Побоювання жителів

Мешканці, які виступають проти проєкту, побоюються затоплення родових сіл племені аді. Представник Siang Indigenous Farmers’ Forum Гегонг Джіджонг заявив Reuters, що в разі будівництва греблі буде повністю затоплено 27 родових сіл, а ще 40 або 50 зазнають впливу.

Річка Сіанг тече до Аруначал-Прадешу з Тибету, де має назву Ярлунг-Цангпо. Китай у грудні 2024 року оголосив про намір збудувати вище за течією найбільшу у світі гідроенергетичну греблю. Це викликало в Нью-Делі побоювання, що Китай може використати контроль над річкою як зброю. Китай заявляє претензії на Аруначал-Прадеш, який називає Зангнаном і частиною південного Тибету, тоді як Індія вважає штат невід’ємною частиною своєї території.

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