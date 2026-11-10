На кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, Індія, Нігерія та Німеччина підтримали підготовлену Бразилією дорожню карту переходу від викопного палива. Документ під назвою Transitioning Away from Fossil Fuels представив президент COP30 Андре Корреа ду Лагу. Як повідомляє Climate Home News, ініціатива пропонує країнам розробити національні плани зі створення систем чистої енергетики до 2028 року.

Підтримка виробників викопного палива

Представниця Нігерії, яка є виробником нафти в ОПЕК, заявила, що визнання різних стартових умов держав є принциповим. За її словами, країні з великими енергетичними ресурсами, проблемами доступу до енергії та промисловими амбіціями потрібно одночасно індустріалізуватися і декарбонізуватися. Вона також наголосила, що практичним випробуванням для дорожньої карти буде перетворення запропонованих шляхів переходу на інвестиційні можливості.

Індія, третій у світі споживач нафти та другий споживач вугілля, позитивно оцінила спробу Бразилії зробити документ інклюзивним. Представник країни сказав, що план «зберігає делікатний баланс», а енергетичний перехід має створюватися спільно. Він додав, що доступна відновлювана енергетика робить можливим відхід від викопного палива, а енергетична безпека може посилити цей процес за умови уникнення заміни однієї залежності іншою.

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Орієнтир на 2028 рік

У документі основний етап скорочення попиту та пропозиції вугілля, нафти й газу віднесено на період після 2031 року. Німеччина, Франція та Нідерланди вже цього року оприлюднили власні національні дорожні карти, а Бразилія також працює над своєю. Публічно підтримали ініціативу також Велика Британія й Австралія.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав держави використати документ для підготовки конкретних національних планів із чіткими термінами, розподілом відповідальності та потребами у фінансуванні. До наступного Глобального підбиття підсумків наприкінці 2028 року, за його словами, кожна країна має показати, що вже зробила для скорочення використання або виробництва викопного палива, які кроки планує далі та як вимірюватиме прогрес.

Представники Нідерландів і Німеччини закликали співголів COP31 — Австралію й Туреччину — а також Ефіопію, яка головуватиме на COP32, продовжити дискусію та врахувати дорожню карту під час глобального огляду кліматичного прогресу наприкінці 2028 року.

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