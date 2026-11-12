Індія перевіряє блокування 129 сайтів за фальшивими рішеннями — Channel NewsAsia

Індія почала перевірку дій посадовців телекомунікаційного відомства, які розпорядилися заблокувати вебсайти на підставі підроблених судових рішень. Поліція також веде кримінальне розслідування та запросила у міністерства цифрові журнали й відомості про систему обробки контенту, повідомляє Channel NewsAsia.

Блокування 129 сайтів

Цього року підрозділ Міністерства телекомунікацій Індії наказав інтернет-провайдерам заблокувати 129 сайтів із незаконними ставками. Reuters повідомило, що ці розпорядження ґрунтувалися на підроблених документах, нібито виданих Високими судами Раджастхану та Аллахабада.

За даними Reuters, ймовірні шахраї надсилали документи посадовцям електронною поштою, видаючи себе за адвокатів. Представник уряду, який говорив на умовах анонімності, заявив, що міністерство перегляне свої процедури та розгляне додаткові перевірки судових рішень перед виконанням вимог про блокування сайтів.

Скасування розпоряджень

Міністерство планує скасувати розпорядження про блокування, видані на основі фальшивих документів, а також прибрати пов’язані з ними матеріали зі свого сайту. Станом на четвер листування з імовірними шахраями та копії підроблених рішень ще були доступні онлайн.

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Поліція відкрила кримінальне провадження після того, як Високий суд Аллахабада перевірив один із документів, поданих від його імені, та встановив, що суд такого рішення не ухвалював. У документі містилися підроблені логотип і печатка суду, а також фальшивий QR-код.

Запит поліції до міністерства

Представник кіберполіції штату Уттар-Прадеш Гханшьям Ядав заявив, що правоохоронці направили до телекомунікаційного міністерства 24 запитання. Вони хочуть з’ясувати, як саме відомство обробило підроблені судові рішення, та допомогти встановити осіб, відповідальних за їх надсилання.

Після публікації Reuters політики й активісти закликали посилити перевірку судових рішень до застосування обмежень щодо вебсайтів.

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