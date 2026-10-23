Індія перевіряє інцидент з яхтою біля Ємену — The Hindu International

Посольство Індії в Ємені 23 жовтня заявило, що звернулося до різних сторін, аби встановити обставини та факти щодо інциденту біля єменського узбережжя. У диппредставництві зазначили, що на борту яхти, ймовірно, перебували громадяни Індії.

Перевірка обставин

Індійська сторона продовжує з’ясовувати деталі події. Про заяву посольства повідомляє The Hindu. Інформація про інцидент і присутність індійців на яхті наразі має попередній характер.

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Заява речника хуситів

Деякі арабські медіа 22 жовтня цитували речника єменських хуситів Ях’ю Саріа. За їхніми повідомленнями, він стверджував, що саудівські сили атакували індійську яхту поблизу острова Юкар біля узбережжя Ємену в Червоному морі.

Це твердження походить від представника хуситів, тоді як посольство Індії заявило про перевірку обставин. Інцидент стався на тлі ескалації бойових дій між підтримуваними Іраном хуситами та Саудівською Аравією, під час якої сторони атакують об’єкти й інфраструктуру одна одної.

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