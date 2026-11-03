Індія підтвердила нове протистояння військ із Китаєм — Deutsche Welle

Влада Індії підтвердила нове протистояння між індійськими та китайськими військовими в кількох місцях штату Аруначал-Прадеш на північному сході країни, вздовж фактичного кордону двох держав. Генеральний директор Індійсько-тибетської прикордонної поліції Шатруджит Капур заявив, що така ситуація виникла протягом останніх днів і досі триває. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Капур зазначив, що Індії може бути складно протидіяти Китаю звичайними засобами через інвестиції та модернізацію Народно-визвольної армії КНР і прикордонних підрозділів. Водночас невідомо, чи супроводжувалися останні протистояння фізичним насильством.

Позиції Індії та Китаю

Головний міністр Аруначал-Прадешу Пема Кханду визнав випадки порушення лінії фактичного контролю, але заявив, що такі інциденти не є новими, а ситуація загалом нормальна. За його словами, кордон належним чином не демаркований, а Китай не визнає лінію Мак-Магона, проведену Британською імперією у 1914 році між Аруначал-Прадешем і Тибетом.

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Речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал пов'язав напруження зі зміною китайськими силами усталених маршрутів патрулювання. Представник МЗС Китаю Го Цзякунь відкинув звинувачення, заявивши, що китайські військові здійснювали звичайне патрулювання та дотримувалися двосторонніх домовленостей.

Неврегульована лінія контролю

Лінія фактичного контролю переважно розділяє території, підконтрольні Індії та Китаю, однак обидві сторони патрулюють райони, які вважають своїми. Колишній посол Індії в Китаї Гаутам Бамбавале пояснив повторюваність таких інцидентів відсутністю погодженої лінії кордону. За даними Індії, її протяжність становить 3488 кілометрів, тоді як Китай вважає її коротшою.

Прикордонна суперечка особливо чутлива в Аруначал-Прадеші, який Китай вважає частиною південного Тибету. У червні 2020 року сутичка в долині річки Галван у східному Ладакху забрала життя 20 індійських військових і, за даними індійських джерел, чотирьох китайських військових; згодом Китай підтвердив загибель чотирьох своїх солдатів. Індія та Китай провели 25 раундів переговорів спеціальних представників із 2003 року, але остаточної домовленості щодо кордону досі не досягли.

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