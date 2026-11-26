Індія планує залучити щонайменше 10 мільйонів людей до роботи у сфері штучного інтелекту в межах Національної місії розвитку талантів у ШІ. Про це заявив директор Національної ради професійної освіти й підготовки кадрів Вікрам Сінгх Бхаті під час заходу в Гоа, повідомляє Variety.

Підготовка кадрів для ШІ

За словами Бхаті, місію нещодавно запустив прем'єр-міністр Нарендра Моді. Представник ради також згадав програму SOAR — Skilling for AI Readiness, яку міністерство започаткувало для підготовки працівників до використання технологій штучного інтелекту.

Бхаті закликав компанії долучатися до навчання через модель учнівства. На його думку, це має допомогти адаптувати до нових технологій як працівників, які вже мають досвід, так і тих, хто лише виходить на ринок праці.

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Вплив на медіа та творчі індустрії

Плани обговорили на панелі про майбутнє творчих навичок у медіаіндустрії, що відбулася в межах WAVES Film Bazaar паралельно з 57-м Міжнародним кінофестивалем Індії. Директор Міністерства розвитку навичок і підприємництва Аміт Міна заявив, що ШІ змінює виробничий ланцюг у медіа — від створення концепції до випуску продукту — та наголосив на потребі перенавчання кадрів.

Колишній генеральний директор державного мовника Doordarshan К. Сатіш Намбудіріпад застеріг, що інструменти ШІ можуть уніфікувати творчий контент, якщо під час навчання не враховувати індійський фольклор, регіональні мови та культурні особливості. Засновник і генеральний директор Astra Studios Бірен Гхош, зі свого боку, зазначив, що творчі навички зміщуються від виконання технічних завдань до формування ідей та керування технологіями.

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