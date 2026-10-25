За даними The Hindu, Індія 25 жовтня порадила своїм громадянам у Саудівській Аравії дотримуватися місцевих правил і норм та утримуватися від фільмування або публікації інформації про перехоплення ракет і безпілотників.

Рекомендації індійської місії

Рекомендації адресовані громадянам Індії, які перебувають у Саудівській Аравії. Їм порадили не поширювати відомості, що стосуються перехоплення ракет і дронів.

Окремо індійська місія повідомила про призупинення рейсів Air India та Air India Express до Ер-Ріяда й Даммама, а також у зворотному напрямку.

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Напруженість у регіоні

Видання зазначає, що звернення оприлюднили на тлі посилення напруженості в регіоні. Причиною названо серію атак дронами та ракетами на цивільну інфраструктуру, які, за даними The Hindu, здійснюють єменські хусити.

У повідомленні йдеться саме про фіксацію та оприлюднення інформації, пов’язаної з роботою систем перехоплення ракет і безпілотників.

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