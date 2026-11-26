Збірна Індії з крикету у п’ятницю зіграє в Крайстчерчі, Нова Зеландія, другий і останній тест серії проти господарів. Перемога необхідна команді Шубмана Ґілла, щоб зберегти шанси на вихід до фіналу Світового тестового чемпіонату. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Нічия у Веллінгтоні

Перший матч серії у Веллінгтоні завершився внічию, хоча Індія домінувала протягом гри. Індійці оголосили про завершення своєї єдиної подачі за рахунку 720/9, а шість із семи найкращих відбивачів команди набрали щонайменше по 50 очок.

Провідний швидкий боулер Джаспріт Бумра, який повернувся до тестового крикету після річної перерви, вдало провів матч. Однак індійська атака не змогла вибити всіх суперників у другій подачі, і команді не вистачило п’яти вікетів для перемоги.

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Боротьба за фінал

Після нічиєї Індія залишилася четвертою у таблиці Світового тестового чемпіонату. Команда має виграти шість тестів, що залишилися в поточному циклі, зокрема п’ять домашніх матчів проти Австралії, щоб претендувати на фінал наступного року. Водночас навіть цього може виявитися недостатньо, оскільки індійцям потрібні сприятливі результати інших матчів.

Тренер Індії з боулінгу Морне Моркел закликав гравців не створювати для себе надмірного тиску через боротьбу за фінал і зосередитися на найближчому матчі з Новою Зеландією. Нова Зеландія після нічиєї у Веллінгтоні опустилася на третє місце таблиці, поступаючись Південній Африці та Австралії.

Швидкий боулер Нової Зеландії Метт Генрі зіграє другий тест на домашньому полі в Крайстчерчі. Він зазначив, що трав’яні поля в Новій Зеландії зазвичай поступово стають зручнішими для гри відбивачів, а коли покриття вирівнюється, боулерам доводиться діяти з мінімальним запасом для помилки.

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