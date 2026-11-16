Індія прийме два великі турніри з крикету до 2031 року — The National

Індія прийме Champions Trophy з крикету у 2029 році, а чемпіонат світу з крикету 2031 року проведе спільно з Бангладеш. Пакистан не отримав права на проведення жодного великого турніру Міжнародної ради крикету щонайменше до 2031 року.

Як повідомляє The National, Міжнародна рада крикету затвердила часові вікна для ключових змагань до 2035 року, однак місця проведення оголосила лише на найближчі п’ять років. До переліку входять чемпіонати світу в одноденному та Twenty20 форматах, Champions Trophy і фінали Світового тестового чемпіонату.

Господарі турнірів до 2031 року

Чемпіонат світу Twenty20 2028 року відбудеться в Австралії та Новій Зеландії з 12 жовтня до 12 листопада. Турнір 2030 року спільно проведуть Англія, Ірландія та Шотландія — з 4 липня до 4 серпня.

Англія також залишиться господарем фіналів Світового тестового чемпіонату у 2029 та 2031 роках. Фінал 2029 року запланований на 8–12 червня, а фінал 2031-го — на 12–16 червня.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Champions Trophy в Індії має пройти з 9 до 28 жовтня 2029 року. Чемпіонат світу в одноденному форматі, господарями якого стануть Індія та Бангладеш, запланований на 9 жовтня — 23 листопада 2031 року.

Питання участі Пакистану

У матеріалі зазначається, що Індія та Пакистан не проводять крикетні турніри на території одне одного через погіршення відносин між країнами. Пакистанська команда приїздила до Індії на чемпіонат світу 2023 року, але не поїхала на чемпіонат світу Twenty20, який відбувся там раніше цього року.

Індія, зі свого боку, не вирушила до Пакистану на Champions Trophy 2025 року, тому змагання розділили між Пакистаном та ОАЕ. Наступний чемпіонат світу в одноденному форматі відбудеться у 2027 році в Південній Африці, Зімбабве та Намібії.

Читай нас у