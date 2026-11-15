Індія проголосувала проти резолюції ООН про мораторій на смертну кару — The Hindu

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до держав запровадити мораторій на виконання смертних вироків із перспективою повного скасування смертної кари. Індія проголосувала проти документа, повідомляє The Hindu.

Результати голосування

Резолюцію «Мораторій на застосування смертної кари», яку внесла Мексика, Генасамблея ООН ухвалила 13 листопада. За документ проголосували 133 країни, проти — 33, ще 16 утрималися.

Разом з Індією проти резолюції виступили Бахрейн, Китай, Єгипет, Іран, Ірак, Японія, Кувейт, Мальдіви, Оман, Пакистан, Катар, Саудівська Аравія та США.

Заклики документа

У резолюції висловлено глибоке занепокоєння продовженням застосування смертної кари. Водночас документ підтверджує право держав розвивати власні правові системи та визначати належні кримінальні покарання відповідно до міжнародного права.

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Держави закликали запровадити мораторій на страти з метою скасування смертної кари. Країнам, які вже відмовилися від такого покарання, запропонували не відновлювати його.

Документ також закликає поступово обмежувати застосування смертної кари: не призначати її особам, які були молодшими за 18 років на час скоєння злочину, а також тим, щодо кого неможливо достовірно встановити, що на той час їм було понад 18 років. Окремо йдеться про вагітних жінок, людей із психічними чи інтелектуальними порушеннями та літніх людей, а також про скорочення переліку злочинів, за які може призначатися смертна кара.

У резолюції також висловлено занепокоєння значним зростанням кількості повідомлень про страти у 2025 році, попри загальну світову тенденцію до обмеження застосування смертної кари.

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