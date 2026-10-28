Індія розслідує загибель підстреленого гепарда — Channel NewsAsia

В Індії розпочали розслідування після загибелі 19-місячного самця гепарда, якого підстрелили в лісах штату Мадг'я-Прадеш за межами національного парку Куно. Це перший випадок загибелі гепарда від пострілів від початку програми повернення цих тварин до країни у 2022 році, повідомляє Channel NewsAsia.

Розслідування загибелі тварини

Міністерство охорони довкілля Індії доручило високорівневій групі провести розслідування на місці. У відомстві заявили, що розглядають інцидент із максимальною серйозністю.

Пораненого гепарда виявили в неділю в лісах Мадг'я-Прадешу поза межами парку Куно та доправили для ветеринарної допомоги. Під час операції з його тіла вилучили п'ять дробин. Медичне обстеження також підтвердило численні внутрішні травми, пов'язані з вилученими вражаючими елементами. Попри зусилля ветеринарів тварина померла у вівторок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Програма повернення гепардів

Загиблий самець народився в Індії. Його матір належала до гепардів, яких завезли до країни з Ботсвани, Намібії та Південно-Африканської Республіки в межах програми відновлення популяції.

Азійського гепарда визнали вимерлим в Індії у 1952 році. Цей підвид раніше мешкав на Близькому Сході, у Центральній Азії та Індії, а нині зберігся лише в дуже незначній кількості в Ірані.

Африканських гепардів уперше випустили в національному парку Куно, розташованому приблизно за 300 кілометрів на південь від Нью-Делі, у вересні 2022 року. Національне управління зі збереження тигрів, яке контролює проєкт, заявило, що показники виживання та успішність полювання тварин можна порівняти з іншими міжнародними програмами реінтродукції. За даними відомства, у дикій природі Індії перебуває близько 60 гепардів, із них приблизно 40 народилися в країні.

Читай нас у