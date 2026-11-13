Індія шукає інвесторів для нафтового резерву за $910 млн — OilPrice

Індія шукає приватних інвесторів для будівництва та експлуатації найбільшого в країні об’єкта стратегічного резерву нафти. Нове сховище планують розмістити в Чандіхолі, у східному штаті Одіша на узбережжі Бенгальської затоки, повідомляє OilPrice із посиланням на тендерну документацію.

Потужність і фінансування

Вартість проєкту оцінюють приблизно у 910 млн доларів. Сховище зможе вміщувати до 4 млн тонн сирої нафти. За даними видання, реалізація проєкту збільшить сукупну місткість стратегічних резервів Індії на 80%.

Уряд Індії пропонує грант обсягом 51,4 млрд індійських рупій, або близько 546 млн доларів, для підтримки приватних інвестицій у цей об’єкт. Заявки на участь у тендері необхідно подати до 26 лютого 2027 року.

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Наявні запаси

Наразі підземні стратегічні сховища Індії мають загальну місткість 5,33 млн тонн сирої нафти, або близько 39 млн барелів. Цього обсягу, за оцінкою OilPrice, достатньо приблизно на вісім днів внутрішнього споживання країни.

Індія є третім найбільшим імпортером сирої нафти у світі. Крім проєкту в Чандіхолі, державна Oil and Natural Gas Corporation планує збудувати в Мангалуру нове сховище, розраховане приблизно на 13 млн барелів нафти.

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