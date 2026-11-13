Індія схвалила 26 нових доріг уздовж кордону з Китаєм — The Hindu

Кабінетний комітет з безпеки Індії у лютому схвалив третю фазу проєкту індо-китайських прикордонних доріг ICBR-III, що передбачає будівництво 26 доріг уздовж лінії фактичного контролю в штаті Аруначал-Прадеш. Про це пише The Hindu з посиланням на неназваного урядового посадовця.

Центральний уряд Індії ще офіційно не оголошував про проєкт ICBR-III і публічно не розкривав його деталей. Видання зазначає, що це лише другий важливий проєкт дорожньої інфраструктури вздовж кордону з Китаєм, схвалений після зіткнень у долині Галван у східному Ладакху 2020 року.

Мости у прикордонних районах

Індо-тибетська прикордонна поліція Індії з вересня також схвалила будівництво 15 пішохідних підвісних мостів і 18 дерев'яних мостів у районах Верхній Субансірі та Курунг-Кумей в Аруначал-Прадеш, що межують із Китаєм.

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Першу фазу програми ICBR розпочали 2005 року. Вона передбачала 27 пріоритетних доріг загальною протяжністю 608 км. Другу фазу, що охоплювала 32 дороги завдовжки 683 км, схвалили 21 вересня 2020 року.

Напруженість і переговори

Нові інфраструктурні рішення ухвалюють на тлі протистоянь індійських і китайських військових уздовж лінії фактичного контролю в Аруначал-Прадеш, які, за даними The Hindu, тривають із кінця липня. Колишній генеральний директор Індо-тибетської прикордонної поліції Шатруджит Капур 22 жовтня заявив, що такі протистояння відбуваються в кількох місцях штату.

Від липня Індія та Китай провели три раунди переговорів високого рівня щодо прикордонних питань. 6 серпня відбулося 36-те засідання механізму консультацій і координації, 26 серпня в Пекіні пройшов 25-й раунд переговорів спеціальних представників, а 6 вересня сторони провели перші зустрічі командувачів корпусів у східному секторі в Аруначал-Прадеш.

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