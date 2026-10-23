Індія сприяє перевезенню життєво важливих ліків до Ірану — The Hindu
Індія продовжує сприяти перевезенню життєво необхідних ліків до Ірану, повідомляє The Hindu з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Індії Рандхіра Джайсвала. Він заявив про це 23 жовтня в Нью-Делі.
Ускладнення авіасполучення
За словами Джайсвала, конфлікт, що триває на Близькому Сході, створив нові виклики для авіасполучення між Індією та Іраном. Він зазначив, що індійська сторона сприяла перевезенню ліків раніше і продовжує це робити.
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Речника запитали про повідомлення, за якими Індія не надала окремим іранським літакам дозволу на використання свого повітряного простору. Джайсвал не уточнив деталей щодо цих повідомлень.
Контакти з Іраном
Представник індійського зовнішньополітичного відомства сказав, що Індія підтримує зв’язок з іранськими колегами, щоб полегшити транспортування життєво необхідних ліків як гуманітарний жест. У матеріалі також зазначено, що цього року медичні припаси, пожертвувані індійцями, відправили Іранському товариству Червоного Півмісяця.