У Манілі, Філіппіни, Індія та Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на 23-му саміті Індія—АСЕАН наголосили на необхідності миру, стабільності й тіснішої регіональної співпраці в енергетиці, галузі відновлюваних ресурсів та зеленій економіці. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява Моді про стабільність

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що Індія та об'єднання, до якого входять 11 держав, разом представляють майже чверть населення світу. За його словами, майбутнє регіону має формуватися співпрацею, а не конкуренцією.

Моді також зазначив, що світові найбільше потрібні мир, стабільність і передбачуваність. Він підтвердив незмінну відданість Індії єдності та центральній ролі АСЕАН і висловив сподівання, що саміт піднесе всеосяжне стратегічне партнерство сторін на новий рівень.

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Енергетика та безпека на морі

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший закликав поглиблювати співпрацю у сфері морської безпеки, безпеки судноплавства, охорони довкілля та блакитної економіки. Він також привітав зміцнення економічних зв'язків між АСЕАН та Індією через інвестиції, сприяння торгівлі й перегляд Угоди АСЕАН про торгівлю товарами.

Серед напрямів подальшої співпраці Маркос назвав відновлювану енергетику, енергоефективність, розвиток енергомережі АСЕАН, кібербезпеку, сталу інфраструктуру та зелену економіку. Філіппіни завершують головування в АСЕАН, а 49-й саміт об'єднання в Манілі триває з неділі.

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