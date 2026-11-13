Індія та Бангладеш відклали консульський діалог — The Hindu

Індія та Бангладеш відклали п’ятий раунд двостороннього консульського діалогу, який мав відбутися 17–18 листопада в Дакці. Як повідомляє The Hindu, дипломатичне джерело підтвердило перенесення зустрічі.

За словами співрозмовника видання, основною причиною стали зростання напруженості у відносинах двох країн і заява поваленої колишньої прем’єр-міністерки Бангладеш Шейх Хасіни про намір повернутися до країни наступного місяця.

Перші переговори за понад два роки

Запланована зустріч мала стати першою консультацією такого формату більш ніж за два роки. Попередній, четвертий раунд відбувся 29 травня 2024 року в Нью-Делі — трохи більш як за два місяці до падіння уряду Хасіни після молодіжного повстання в Дакці.

Переговори мали пройти на рівні генеральних директорів міністерств закордонних справ. До порядку денного планували включити питання управління кордоном, візових процедур і репатріації затриманих громадян обох держав.

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Візи та питання екстрадиції

Після загострення відносин у серпні 2024 року кількість віз, які Індія видавала громадянам Бангладеш, істотно скоротилася. За даними джерел The Hindu, останніми місяцями Індія поступово збільшувала кількість віз для бангладеських мандрівників, особливо після обрання Таріка Рахмана прем’єр-міністром у лютому цього року.

Консульський діалог Індія та Бангладеш започаткували 2017 року для регулярного обговорення консульських і візових питань, а також взаємної правової допомоги. До цього відбулися чотири раунди переговорів.

9 листопада юридична фірма Matrix Chambers, яка представляє Хасіну, звернулася до Високої комісії Бангладеш у Нью-Делі з проханням видати їй новий паспорт і національне посвідчення особи. Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Бангладеш Хумаюн Кабір заявив журналістам, що Дакка не видаватиме їй паспорт, а домагатиметься її екстрадиції через прийнятний процес обміну ув’язненими.

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