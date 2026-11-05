Індія та Непал обговорили порядок денний візиту Шаха — Kathmandu Post

У Катманду, Непалі, індійський секретар закордонних справ Вікрам Місрі провів переговори з високопосадовцями країни щодо можливого порядку денного майбутнього візиту прем’єр-міністра Балендри Шаха до Індії. Як повідомляє Kathmandu Post, Місрі прибув до непальської столиці на дводенний візит на запрошення свого колеги Амріта Бахадура Рая.

Індійський дипломат окремо зустрівся з міністром фінансів Сварнімом Ваґле, міністром закордонних справ Шішіром Ханалом, міністром енергетики Біраджем Бгактою Шрештгою та іншими урядовцями. Пізніше він провів переговори на рівні делегацій із Раєм. У МЗС Непалу заявили, що сторони обговорили обмін візитами високого рівня, транспортну сполученість, торгівлю, співпрацю у сфері розвитку, енергетику та контакти між людьми.

Ймовірні дати поїздки

Офіційні дати візиту Шаха до Індії ще не оголошували. За даними джерел видання, імовірним терміном називають 22–25 листопада. Очікується, що поїздка триватиме три дні, а непальський прем’єр не виїжджатиме за межі Нью-Делі. Там він має провести переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та зустрітися з іншими високопосадовцями.

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У четвер Місрі має зустрітися із Шахом і передати йому запрошення від Моді. Якщо поїздка відбудеться, вона стане першою офіційною двосторонньою закордонною поїздкою Шаха після вступу на посаду 27 березня.

Допомога та спільні проєкти

На зустрічах також ішлося про фінансову допомогу Непалу, торгівлю, транзит, прикордонні питання, енергетику та розвиток транспортної й цифрової інфраструктури. Непал просить Індію надати понад 2 млрд доларів у формі кредитних ліній, грантів та іншої економічної допомоги для відновлення інфраструктури, пошкодженої повенями в Бхотекоші. Серед запитуваних складових — кредитна лінія на 1 млрд доларів, 500 млн доларів грантів і ще 500 млн доларів на відбудову.

Під час візиту Шаха прем’єри двох країн, як очікується, можуть відкрити кілька об’єктів, завершених за підтримки Індії. Серед них — Поліцейська академія Непалу в Панауті, міст у Дарчулі, інтегрований прикордонний пункт у Бгайрагаві та автомобільний міст через річку Махакалі. Також сторони можуть спільно розпочати будівництво інтегрованого прикордонного пункту в Додхарі-Чандані, гідроенергетичного проєкту Lower Arun і нафтопроводу від індійського Сіліґурі до Чаралі в Джхапі.

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