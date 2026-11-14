Індія включила Брара до складу на тести з Новою Зеландією — Channel NewsAsia

Збірна Індії з крикету включила 26-річного швидкого боулера Гурноора Брара до складу на серію з двох тестових матчів проти Нової Зеландії. Спінера Кулдіпа Ядава відпустили для участі у внутрішніх змаганнях в Індії, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Індійську раду з крикету (BCCI).

Брар пропустить останній ODI

Брар приєднається до тестової команди Індії в Новій Зеландії та не зіграє у п'ятому, заключному одноденному матчі серії в Тауранзі. Індійська команда не викликатиме заміну боулеру. Перед останньою грою гості ведуть у серії з п'яти ODI з рахунком 2:1.

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Пант приєднався до команди

Вікеткіпер-батер Рішаб Пант прибув до команди у Веллінгтоні після підтвердження фізичної готовності. Тестову збірну Індії очолюватиме Шубман Ґілл. До складу також увійшли Яшасві Джайсвал, Кей-Ел Рахул, Равіндра Джадеджа, Джаспріт Бумра, Мохаммед Сірадж і Вашингтон Сундар.

Серія з двох тестів між Індією та Новою Зеландією розпочнеться 19 листопада.

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