Індія близька до завершення переговорів щодо давно очікуваної торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Про це заявив міністр торгівлі та промисловості Індії Піюш Гоял на галузевій конференції, повідомляє Channel NewsAsia.

За словами Гояла, торговельна угода зі США близька до завершення, а розбіжності між сторонами почали врегульовуватися. Він також зазначив, що процес і механізм, які раніше стримували остаточне укладення домовленості, починають набувати конкретних обрисів.

Мита можуть залежати від результату переговорів

Заява індійського міністра пролунала після того, як торговий представник США Джеймісон Грір повідомив: індійські товари обкладатимуться митом у 17% у разі досягнення торговельної угоди. Якщо домовленості не буде, ставка може зрости до 25%.

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Перед набуттям чинності наступного року нові тарифи мають пройти процедуру громадського обговорення.

Позиції сторін

США є найбільшим торговельним партнером Індії. Сторони ведуть переговори про торговельну угоду після досягнення проміжної домовленості в лютому.

Нью-Делі прагне отримати доступ до американського ринку для ключових експортних галузей, зокрема текстильної промисловості, фармацевтики та інженерної продукції. Вашингтон, зі свого боку, домагається ширшого доступу для американських товарів і тіснішого узгодження торговельних правил.

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