Індія заявила про посадку Іл-76МД на висоті 4 154 метри — Dawn

Військово-повітряні сили Індії заявили про успішну посадку важкого військово-транспортного літака Іл-76МД на аеродромі Ньома в регіоні Ладакх, поблизу кордону з Китаєм. Літак сів на висоті 4 154 метри над рівнем моря.

Заява про рекордну посадку

За повідомленням Dawn, індійські ВПС назвали цю посадку найвисотнішою в історії експлуатації Іл-76МД у світі. Чотиримоторний літак російського походження також відомий в Індії під назвою Ganjraj.

На оприлюднених ВПС Індії кадрах видно, як літак приземляється та злітає зі смуги, оточеної безплідними горами. Аеродром розташований у високогірній холодній пустелі, де температура може опускатися до мінус 20 градусів за Цельсієм.

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Аеродром поблизу китайського кордону

Військовий аеродром у Ньомі завершили торік у межах розбудови військової інфраструктури в Ладакху. Її активізували після прикордонного зіткнення між Індією та Китаєм у 2020 році, внаслідок якого загинули 20 індійських і чотири китайські військові.

Після цього контакти між країнами на найвищому політичному рівні поступово відновлювалися, однак між сторонами зберігається недовіра. Індія та Китай утримують війська вздовж приблизно 3 500-кілометрового високогірного кордону в районі Тибету через неврегульовані територіальні суперечки.

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