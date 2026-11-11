Індія закликала діяти проти китайських блогерів через відео з Дакки — NDTV

Індія закликала відповідні органи вжити заходів проти китайських блогерів, які, за повідомленнями, транслювали відео з бідних районів Дакки в Бангладеш, видаючи їх за кадри з Нью-Делі. Речник Міністерства закордонних справ Індії Рандгір Джайсвал заявив, що спроби створити викривлене уявлення про будь-яку країну є прикрими.

Як повідомляє NDTV, Джайсвал сказав, що поширення неправдивих наративів підриває довіру до виконавців таких дій і тих, хто за ними стоїть. За його словами, Індія звернулася до відповідних органів із закликом відреагувати на ситуацію.

Повідомлення про зйомки в Дакці

Бангладеські медіа раніше повідомляли, що близько 150 громадян Китаю протягом кількох місяців перебували в бідних кварталах Дакки. За цими даними, вони показували відзняте як відео з Індії та робили зневажливі коментарі про умови життя у Нью-Делі.

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Згідно з розслідуванням бангладеської газети Prothom Alo, китайські громадяни знімали вузькі провулки районів Текпара й Уттара та вели прямі трансляції на китайських платформах соціальних мереж. Видання також повідомило, що деякі з них заходили до помешкань місцевих жителів, заявляючи аудиторії, що перебувають у Нью-Делі.

Епізоди, описані Prothom Alo

Одна з блогерок, яку назвали Мяньмянь і яка, за її словами, походить із китайської провінції Сичуань, 1 листопада вела трансляцію біля каналу в секторі 12 району Уттара. За даними Prothom Alo, вона представляла це місце як Нью-Делі та негативно описувала житлові будинки, санітарні умови й рівень розвитку району.

В іншому епізоді громадянин Китаю транслював відео з чайних закладів у Текпарі та робив образливі висловлювання про чай і спосіб життя місцевих мешканців. У публікаціях також ішлося про коментарі щодо гігієни, санітарії та житлових умов у районах Дакки.

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