Індія запустить щотижневий поїзд між Непалом та Айодх’єю — The Hindu

Індійські залізниці планують запустити щотижневе залізничне сполучення між Джанакпур-Дхамом у Непалі та Айодх’єю в індійському штаті Уттар-Прадеш. Про це повідомляє The Hindu з посиланням на заяву Міністерства залізниць Індії.

Маршрут завдовжки 604 кілометри

Маршрут поїзда становитиме приблизно 604 кілометри та сполучатиме Джанакпур-Дхам зі станцією Айодх’я-Кантт. Він пролягатиме через населені пункти індійських штатів Біхар і Уттар-Прадеш.

Поїзд зупинятиметься в Джайнагарі, Мадхубані, Шишо, Сітамархі, Раксаулі, Наркатиаганджі, Горакхпурі, Басті, Манкапурі та Айодх’я-Дхамі, окрім кінцевих станцій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відправлення раз на тиждень

Рейси виконуватимуть раз на тиждень: із Джанакпур-Дхама поїзд вирушатиме щосуботи, а з Айодх’я-Кантт — щопонеділка. У Міністерстві залізниць Індії заявили, що новий маршрут має посилити двосторонню співпрацю завдяки залізничному сполученню та зблизити громади двох країн.

У червні Індія та Непал обговорювали транскордонні залізничні сполучення, зокрема перевезення на напрямку Джанакпур—Айодх’я, а також двосторонню співпрацю в цій галузі.

Читай нас у