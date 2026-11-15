Індія здолала Нову Зеландію на 22 рани та виграла ODI-серію — Channel NewsAsia

Збірна Індії з крикету перемогла Нову Зеландію з перевагою у 22 рани в Тауронзі, Нова Зеландія, та гарантувала собі перемогу в серії з п’яти одноденних матчів (ODI) з рахунком 3:1. Індійська команда захищала результат у 209 ранів і вибила господарів поля за 187 ранів у 48,1 овера, повідомляє Channel NewsAsia.

Вирішальний відрізок матчу

Нова Зеландія впевнено почала погоню за ціллю та мала 64 рани за одну втрату. Проте індійські швидкі боулери змінили перебіг гри: господарі втратили п’ять вікетів, додавши 55 ранів, а згодом опинилися на позначці 119 за шість втрат.

Аршдіп Сінгх завершив матч із показником три вікети за 30 ранів і був визнаний найкращим гравцем зустрічі. Мохаммед Сірадж та Аксар Патель взяли по два вікети, а Яш Тхакур здобув свій перший вікет в ODI, вибивши Діна Фокскрофта. Найрезультативнішим у складі Нової Зеландії став Фокскрофт — 31 ран із 42 м’ячів. Капітан новозеландців Мітчелл Сантнер набрав 24 рани.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Індія відновилася після втрат

Раніше Індія, яку відправили бити першою, втратила гравців верхньої частини порядку, зокрема Рохіта Шарму та Вірата Колі. Аксар Патель і Ішан Кішан допомогли відновити інінг: обидва набрали по 46 ранів. Патель також утворив партнерство у 52 рани зі Шреясом Айєром, який набрав 22. Наман Дхір додав наприкінці 22 рани.

У складі Нової Зеландії Мітчелл Сантнер і Джейкоб Даффі взяли по три вікети, Меттью Фішер — два. Капітан Індії Шреяс Айєр після матчу зазначив, що його команда не провела вдалий інінг у битті, однак боулери чітко виконали свій план. Наступною для Індії та Нової Зеландії стане серія з двох тестових матчів, яка розпочнеться 19 листопада.

Читай нас у