Індія зобов’яже держенергокомпанії додавати потужності зі зберігання енергії — OilPrice

Індія планує запровадити вимогу для державних енергокомпаній щодо додавання потужностей зі зберігання енергії. Про це на саміті Bharat Renewable Energy Summit заявив секретар Міністерства енергетики Індії Панкадж Агарвал, повідомляє OilPrice.

За словами посадовця, федеральна влада також працює над запуском нових тендерів у сфері чистої енергетики, пов’язаних із системами накопичення. Ці заходи мають скоротити обсяги невикористаної виробленої електроенергії на тлі нестачі потужностей для її зберігання.

Обмеження генерації

За даними JMK Research & Analytics, у вересні через обмеження електромережі, нестачу гнучкості та акумуляторних систем Індія була змушена обмежити до 118,6 ГВт потужності сонячної та вітрової генерації. Серед причин аналітики назвали невідповідність між попитом і виробництвом, проблеми з передаванням електроенергії, недостатні потужності зберігання та сезонний збіг високого виробітку з помірним попитом.

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Рекордні обсяги виробництва відновлюваної енергії та сонячної генерації в липні й серпні супроводжувалися обмеженнями, хоча країна тоді відчувала дефіцит доступної електроенергії.

Плани до 2027 року

Із липня 2027 року Індія планує запровадити правило, за яким розробники сонячних і вітрових проєктів повинні будуть встановлювати акумуляторні системи безпосередньо на майданчиках.

Раніше федеральний уряд схвалив програму фінансування систем зберігання енергії мережевого масштабу на 145 млрд індійських рупій, або $1,54 млрд. Вона передбачає підтримку створення 92 ГВт·год ще не введених в експлуатацію потужностей: 30 ГВт·год батарейних систем, 60 ГВт·год гідроакумулювальних проєктів і 2 ГВт·год нових технологій зберігання енергії.

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