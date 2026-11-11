Індійські виробники одягу скорочують залежність від США після мит — Dawn

Індійські виробники одягу почали скорочувати залежність від американського ринку після підвищення мит США та переорієнтовують поставки на Велику Британію, Європу й внутрішній ринок Індії. Як повідомляє Dawn, компанія Orient Craft, на США раніше припадало 84% продажів, тепер отримує з цього ринку менш як 10% продажів.

Засновник Orient Craft Судхір Дхінгра розповів, що після оголошення підвищених тарифів у квітні 2025 року американські покупці скасовували замовлення або вимагали знижок. Деякі з них просили постачальників взяти на себе 25% мита, хоча маржа виробників становить менш як 10%. Тарифи США на індійські товари торік сягали 50%, а нині включають 10% у межах Section 301 та базові ставки від 6% до 12%.

Переорієнтація на Європу

Orient Craft із річним експортом близько 1,5 млрд рупій, або $15,82 млн, перенесла частину продажів до Британії, країн Європи та меншою мірою на індійський ринок. На її фабриці в Ранчі сотні жінок шиють сукні, сорочки та дитячий одяг для британських ритейлерів Next і Marks & Spencer.

Один із найбільших індійських експортерів одягу Gokaldas Exports, де працюють понад 53 тисячі людей, також робить ставку на Європу. Компанія планує протягом трьох-п’яти років збільшити частку Європи у своїх доходах із 15–16% до 25–30%, водночас зменшивши частку США з 50–55% до 35–40%.

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Нові ринки та нижчі витрати

За даними Global Trade Research Institute, з квітня до серпня експорт Індії текстилю, одягу та товарів для дому до США зменшився на 9,8% — до $4 млрд. Поставки на інші ринки за цей період зросли на 3,7%, до $15,2 млрд.

Експортери називають серед чинників переорієнтації невизначеність щодо тарифів США, вищі витрати на перевезення та вимоги американських покупців щодо знижок. Більш привабливими стають ринки ОАЕ, Британії та ЄС. Індійський одяг також має безмитний доступ до Британії за торговельною угодою, що набула чинності в липні, а аналогічна угода з ЄС може скасувати мита на рівні 12–17%.

Виробники паралельно шукають способи знизити собівартість. У штаті Джхаркханд швейні фабрики залучають субсидіями, простішим доступом до землі та освіченою й надійною робочою силою. Водночас внутрішній ринок одягу Індії, який оцінюють у $150 млрд і який зростає на 7–8% щороку, дає експортерам додаткову опору.

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