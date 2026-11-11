За повідомленнями індійських медіа, Індія сформувала спеціалізовані підрозділи командос Shaurya для патрулювання спірного кордону з Китаєм. Вони діятимуть у складі Індо-тибетської прикордонної поліції, яка патрулює приблизно 3 тисячі кілометрів кордону з Тибетом, повідомляє South China Morning Post з посиланням на індійські медіа.

Підготовка для гірських операцій

Особовий склад Shaurya пройшов підготовку з рукопашного бою, дій у високогір'ї, спостереження за допомогою дронів і швидкого реагування. Деталі щодо районів розгортання та конкретних завдань нових підрозділів не розкриваються.

Колишній генеральний директор прикордонної поліції Шатруджит Сінґх Капур заявив, що командос Shaurya відіграли важливу роль під час протистоянь у кількох місцях в індійському штаті Аруначал-Прадеш. Пекін заявляє претензії на контрольований Індією Аруначал-Прадеш, називаючи його Цзаннанем, або Південним Тибетом, і частиною Тибетського автономного району.

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Реакція на посилення Китаю

За оцінкою професора Фуданьського університету Ліня Мінвана, поява Shaurya свідчить про збереження дефіциту довіри між сторонами вздовж Лінії фактичного контролю — де-факто кордону між країнами. Він вважає, що напружена ситуація там може тривати тривалий час.

Відносини Пекіна та Нью-Делі різко погіршилися після зіткнення в долині Галван у 2020 році, коли загинули щонайменше 20 індійських і четверо китайських військових. Аналітики пов'язують створення нових підрозділів із переглядом Індією бойової готовності після цього інциденту.

Дослідниця Takshashila Institution Анушка Саксена зазначила, що Shaurya призначені насамперед для оборонних операцій, на відміну від штурмових взводів індійської армії Ghatak. Точна чисельність нового формування не розголошується, однак, за її оцінкою, вона потенційно може становити від 800 до 1 200 осіб. Лінь Мінван припустив, що Китай у відповідь радше посилюватиме інфраструктуру та логістику на тибетському боці Лінії фактичного контролю, ніж нарощуватиме кількість військових.

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