Індійський конгломерат Reliance Industries планує до кінця десятиліття вкласти близько $1,6 млрд, або 150 млрд індійських рупій, у 100 нових біогазових заводів у країні. Про це заявив фінансовий директор Reliance Bio Energy Limited Вікас Ратхі, повідомляє OilPrice.

Плани до 2030 року

Завдяки новим підприємствам Reliance має намір до 2030 року довести виробництво газу з аграрних відходів до 5 млн кубометрів на добу. Наразі компанія виробляє приблизно 350 тонн біогазу щодня на 45 заводах, розташованих у 10 штатах Індії.

До березня 2027 року Reliance планує збудувати 10 біогазових підприємств, що має збільшити виробництво до 1,1 млн тонн, або приблизно 1,5–2 млн кубометрів газу на добу. За словами Ратхі, компанія розміщуватиме заводи в регіонах, де доступні аграрні відходи.

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Ставка на аграрні відходи

Reliance Industries, яку очолює індійський мільярдер Мукеш Амбані, управляє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом у Джамнагарі. На цьому майданчику компанія раніше запустила два демонстраційні об’єкти зі стисненого біогазу. У Reliance заявляють, що розвиток мережі таких заводів відповідає її зобов’язанню досягти нульових чистих викидів вуглецю до 2035 року.

Індія розраховує збільшити частку газу в енергетичному балансі до 15% до 2030 року проти трохи більш як 6% нині. За даними Індійської біогазової асоціації, на виставці Renewable Energy India Expo 2026 було заявлено про інвестиційні зобов’язання на $342 млн, або 32 млрд рупій, для сектору біоенергетики та стисненого біогазу.

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