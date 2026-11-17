Індійський крикетист Махендра Сінгх Доні завершив кар’єру у змагальному крикеті. Франшиза Chennai Super Kings оголосила, що 45-річний вікіткіпер-батер стане наставником команди у сезоні 2027 року, повідомляє The National.

Кар’єра у Chennai Super Kings

Доні виступав за Chennai Super Kings від першого сезону індійської Прем’єр-ліги у 2008 році. Як капітан він привів команду до п’яти титулів IPL — це спільний рекорд за кількістю чемпіонств серед капітанів турніру. За його лідерства клуб також двічі вигравав Champions League T20, проведення якого згодом припинили.

Крикетист завершує кар’єру другим за кількістю набраних ранів у складі Chennai Super Kings — 5314. Він також провів за франшизу найбільше матчів: 272. Останню гру Доні зіграв у сезоні IPL 2025 року проти Gujarat Titans.

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Наставник у сезоні 2027 року

Власник Chennai Super Kings і колишній секретар Ради контролю за крикетом в Індії Н. Срінівасан заявив, що Доні назавжди залишиться частиною ідентичності клубу. За його словами, рішення запросити гравця до команди у 2008 році стало найкращим його рішенням — не лише через спортивні здобутки Доні, а й через його людські якості.

Співвласниця клубу Рупа Гурунатх зазначила, що досвід і знання Доні будуть особливо цінними під час зміни поколінь у команді. Вона додала, що його наставництво має допомогти молодим гравцям Chennai Super Kings.

В останні сезони Доні поступово відходив від змагального крикету через травму коліна, яка обмежувала його гру битою.

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