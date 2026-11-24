У Досі, Катар, 15-річний індійський крикетист Вайбгав Сурьяванші набрав 204 рани за 53 м’ячі в матчі команди Індії A проти ОАЕ на Кубку Азії Rising Stars. Індія A перемогла із перевагою у сім вікетів, повідомляє Sky Sports.

Рекорди List A

Сурьяванші набрав першу сотню за 28 м’ячів, установивши рекорд найшвидшого сенчурі в крикеті категорії List A. Він перевершив попереднє досягнення Джейка Фрейзера-Макгерка на один м’яч.

Другу сотню індієць набрав за 24 м’ячі. Таким чином він оформив найшвидше дабл-сенчурі в List A — за 53 м’ячі, перевершивши рекорд Чада Боуса, який становив 103 м’ячі. Його 150 ранів за 40 м’ячів також стали найшвидшими в цій категорії крикету.

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28 шісток у матчі

За свій виступ Сурьяванші зробив 28 шісток і сім четвірок, а його страйк-рейт становив 384,90. Він перевершив рекорд Дарсі Шорта із Західної Австралії, який у матчі проти Квінсленду 2019 року виконав 23 шістки.

Команда ОАЕ встановила для Індії A ціль у 250 ранів. Команда Тілака Варми досягла її за 14,2 овера. Сурьяванші вибув у 13-му овері: після його удару по подачі Базіла Хаміда м’яч упіймав Ар’янш Шарма на далекій межі поля.

У лютому Сурьяванші встановив рекорд за найбільшою кількістю ранів у фіналі чемпіонату світу з крикету серед гравців до 19 років. Тоді він набрав 175 ранів за 80 м’ячів, а Індія перемогла Англію зі стомарановою перевагою.

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