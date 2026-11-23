Збірній Індії залишилося взяти п’ять вікетів у фінальній сесії останнього дня, аби перемогти Нову Зеландію в першому тестовому матчі з крикету у Веллінгтоні, Нова Зеландія. На перерву на чай новозеландська команда пішла з рахунком 206 за п’ять вікетів, повідомляє Channel NewsAsia.

Нова Зеландія намагається врятувати матч

У першому інінгу Нова Зеландія набрала 368 ранів, тоді як Індія оголосила завершення свого інінгу за рахунку 720 за дев’ять вікетів. Перед фінальною сесією новозеландці поступалися 146 ранами й могли врятувати матч нічиєю, лише протримавшись до завершення ігрового дня.

Непереможеними на момент перерви залишалися Деріл Мітчелл, який набрав 24 рани, та Гленн Філліпс із 19 ранами. У першому інінгу Філліпс оформив сенчурі.

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Ключові вікети Індії

Після обіду Аншул Камбодж узяв вікет Тома Бланделла, який набрав 15 ранів. М’яч, схоже, минув биту й пройшов до вікіткіпера Рішаба Панта, однак Камбодж почув звук, після чого Індія попросила відеоперегляд. Технологія DRS зафіксувала ледь помітний дотик м’яча до бити.

У першій сесії Вашингтон Сундар вибив Девона Конвея, який набрав 65 ранів, а Прасід Крішна змусив Рачіна Равіндру помилитися на 37 ранах. Крішна мав показник 2 за 22. Другий і останній матч серії має розпочатися в п’ятницю в Крайстчерчі.

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