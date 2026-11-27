В Індонезії обговорюють можливе підвищення цін на субсидоване пальне на початку 2027 року. Це може стати першим таким кроком із 2022 року. Як повідомляє OilPrice, причинами дискусії стали високі світові ціни на нафту та ослаблення індонезійської рупії, які збільшують видатки держави на субсидії.

Зустріч за участю Pertamina і центробанку

Минулого тижня в Індонезії відбулася зустріч щодо потенційного перегляду цін на субсидоване паливо. У ній, за даними джерел Reuters, брали участь представники міністерства економіки, державної енергетичної компанії Pertamina та Банку Індонезії.

Остаточного рішення про підвищення цін на зустрічі не ухвалили. Також учасники не обговорювали можливий розмір подорожчання, повідомили співрозмовники Reuters.

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Витрати на субсидії зростають

Індонезія є нетто-імпортером нафти, хоча має власний видобуток. Держава субсидує пальне в різних формах із часу здобуття незалежності у 1940-х роках і не скорочувала ці субсидії на тлі кризи в Ормузькій протоці.

Наразі бензин в країні продають приблизно за половину його ринкової вартості, а дизельне пальне — менш ніж за третину. Через стрибок міжнародних цін на нафту уряд Індонезії цього року може витратити на паливні субсидії до 500 трлн індонезійських рупій, або $27,2 млрд. Це на 30% більше за початкову оцінку видатків до зростання цін на нафту й пальне.

За даними OilPrice, бюджет країни зазнав тиску, рупія досягла історичного мінімуму щодо долара США, а фондовий ринок знизився на тлі втрати довіри інвесторів.

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