Індонезія перекидає до Джакарти понад 20 тисяч військових — Channel NewsAsia

Збройні сили Індонезії розгортають у Джакарті понад 20 тисяч військовослужбовців і співробітників, повідомляє Channel NewsAsia. Передислокація відбувається на тлі розслідування ймовірної незаконної операції з прослуховування президента Прабово Субіанто, у межах якого затримали двох високопосадовців поліції та колишнього керівника національної поліції Лістьйо Сігіта Прабово.

Влада не підтвердила, що перекидання військових до столиці пов’язане з цим розслідуванням. Речник збройних сил Мухаммад Нас заявив, що переміщення підрозділів є стандартною процедурою для підтримання національної безпеки та територіальної цілісності країни.

Масштаб передислокації

Перший етап розгортання розпочався в понеділок, коли залучили 2100 військовослужбовців із частин, які вже дислокувалися у Джакарті. У середу до столиці мали прибути підрозділи з інших регіонів, що збільшувало загальну чисельність залученого персоналу до 20 980 осіб.

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До передислокації залучили підрозділи морської піхоти та військово-морських сил, а також персонал навчальних центрів і військово-морських баз з острова Ява та провінції Лампунг. Ще 13 140 осіб залишилися в резерві й готові до розгортання за потреби.

Розслідування прослуховування

За даними влади, ймовірне прослуховування стосувалося не лише президента, а й членів уряду, політиків, журналістів, представників громадянського суспільства та бізнесу. У вівторок правоохоронці заявили, що справа охоплює видалення електронних доказів і несанкціонований доступ до комунікацій глави держави та інших публічних осіб.

За даними влади, підозрювані нібито без дозволу перехоплювали телефонні номери своїх цілей із 2025 року, а операція тривала й у 2026-му. Лістьйо Сігіта Прабово, якого раніше звільнили з посади керівника національної поліції, 4 листопада також усунули з посади глави адміністрації президента. Тимчасово обов’язки на цій посаді виконує лейтенант армії Арійо Віндутомо, який очолює президентський секретаріат.

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