Індонезія розіслала ВООЗ документ на захист кандидатури Садікіна — Health Policy Watch

Міністерство охорони здоров’я Індонезії розіслало делегаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я 14-сторінкове подання на захист кандидатури міністра Буді Гунаді Садікіна на посаду генерального директора ВООЗ. Уряд відкинув закиди індонезійської Коаліції за справедливість у сфері охорони здоров’я щодо авторитарного стилю управління та заявив, що відбір очільника організації не має перетворюватися на продовження внутрішньополітичних суперечок, повідомляє Health Policy Watch.

Суперечка навколо медичної реформи

Уряд представляє Садікіна як реформатора, який намагався розширити доступ до медичної допомоги та послабити вплив професійних медичних об’єднань. У поданні зазначено, що до 2032 року Індонезія може зіткнутися з дефіцитом майже 65 тисяч лікарів-спеціалістів.

Ухвалений 2023 року комплексний закон про охорону здоров’я позбавив професійні асоціації виключних повноважень із ліцензування та запровадив лікарняний шлях підготовки фахівців, який, за версією міністерства, має доповнювати університетські програми. Водночас декани медичних факультетів і викладачі виступали проти реформи, попереджаючи про ризики для клінічних стандартів та безпеки пацієнтів. У червні 2025 року 372 професори публічно заявили про недовіру до керівництва Садікіна.

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Судові рішення та відповідь міністерства

Конституційний суд постановив, що медичні колегіуми мають діяти незалежно у складі Ради з питань охорони здоров’я та бути підзвітними президенту. Міністерство охарактеризувало це рішення як обмежене процедурне коригування. Водночас Верховний суд у жовтні визнав недійсними 70 положень, які, зокрема, надавали міністрові одноосібні повноваження щодо призначень до Ради з питань охорони здоров’я, колегіумів і Ради професійної дисципліни.

Також уряд заперечив твердження коаліції про систематичний тиск на критиків реформи. Посадовці назвали переведення приблизно 150 лікарів-держслужбовців у лікарнях міністерства з 2024 року звичайною ротацією. Однак Верховний суд 7 вересня скасував рішення про переведення педіатра Піпріма Басара Януарсо з Національної лікарні доктора Чіпто Мангункусумо до лікарні Фатмаваті. Міністерство оскаржує цей вердикт у межах надзвичайного судового перегляду.

Відбір очільника ВООЗ

Садікін є одним із семи кандидатів, про яких ВООЗ оголосила 29 жовтня. Виконавча рада організації, що складається з 34 членів, має провести співбесіди та сформувати короткий список із не більш як трьох претендентів під час сесії 25 січня — 2 лютого. Остаточне призначення генерального директора відбудеться на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я у травні.

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