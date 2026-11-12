Індонезія та Бразилія пообіцяли TFFF по $1 млрд — The Independent

На кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, учасники підтвердили зобов’язання щодо Tropical Forest Forever Facility — фонду захисту тропічних лісів. Індонезія та Бразилія, які мають значні площі тропічних лісів, пообіцяли спрямувати до нього по 1 млрд доларів кожна, повідомляє The Independent.

Фінансування захисту лісів

TFFF передбачає регулярні виплати країнам із тропічними лісами за кожен гектар збереженого лісу. Ініціативу на COP30 у Бразилії торік започаткував президент Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Велика Британія пообіцяла виділити фонду 400 млн фунтів стерлінгів, Нідерланди — 500 млн доларів. Ще майже 100 млн доларів мають надійти від кліматичних благодійних організацій. Норвегія заявила про готовність профінансувати до 20% початкової цілі капіталізації фонду у 10 млрд доларів.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд назвав широку підтримку TFFF сигналом посилення глобальних зусиль із захисту лісів та фінансування заходів у сфері клімату й охорони природи. Спеціальний посланець президента Індонезії з питань клімату та енергетики Хашим С. Джоджохадикусумо також позитивно оцінив внески країн, що розвиваються.

Заклик розширити коло донорів

Президент Бразилії Лула заявив, що ідея про несумісність охорони природи та розвитку залишилася в минулому. За його словами, необхідно визнавати цінність збережених лісів і людей, які їх охороняють. У статті також зазначається, що торік Бразилія зафіксувала найнижчий за чотири десятиліття рівень вирубування Амазонії.

Прем’єр-міністр Соломонових Островів Метью Вейл закликав більші економіки, а також країни БРІКС і держави, що індустріалізуються, активніше фінансувати протидію кліматичній кризі. Соломонові Острови пообіцяли близько 400 тис. доларів Зеленому кліматичному фонду обсягом 22 млрд доларів, ставши першою країною, класифікованою як мала острівна держава, що розвивається, яка взяла на себе таке зобов’язання.

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