У Китаї Індонезія та Китай погодили чотири стратегічні партнерства загальною вартістю 71,8 млрд доларів США. Серед домовленостей — проєкт зі створення 10 розумних міст в Індонезії, повідомляє Channel NewsAsia.

Домовленості уклали під час перебування президента Індонезії Прабово Субіанто в Китаї, куди він прибув на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Шеньчжені. Про угоди заявили в президентському палаці Індонезії.

Десять розумних міст

Найбільший проєкт оцінюють приблизно у 50 млрд доларів. Суверенний фонд Індонезії Danantara співпрацюватиме над ним із консорціумом, який очолює китайська Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited.

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Генеральний директор Danantara Росан Роеслані заявив, що проєкт може стати одним із найісторичніших і його планують розвивати на початку наступного року. Раніше фонд повідомляв про намір створити в країні 12 розумних міст — сучасних інтегрованих міських районів із житлом, університетами, лікарнями, торговельними центрами та спланованою інфраструктурою.

Інші домовленості

Ще 10 млрд доларів передбачає партнерство з китайським виробником побутової техніки Hisense. Воно стосується створення лабораторій і виробництва побутової техніки.

Також Danantara домовився про співпрацю у фінансуванні інфраструктури на 10 млрд доларів із консорціумом, очолюваним китайською State Development and Investment Corporation. Четверта угода стосується технології переробки вугілля на етанол: її учасниками стали Міністерство вищої освіти Індонезії, державна енергетична компанія Pertamina та Beijing Petrochemical Engineering Co Ltd. Обсяг інвестицій у цей проєкт становить 1,8 млрд доларів.

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