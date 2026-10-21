INEC не опублікувала реєстр виборців онлайн у строк — Premium Times Nigeria

У Нігерії Незалежна національна виборча комісія (INEC) не розмістила попередній реєстр виборців на своєму сайті до встановленого законом строку перед загальними виборами 2027 року. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Згідно зі статтею 19(1) Закону про вибори 2026 року, комісія має не пізніше ніж за 90 днів до загальних виборів визначити семиденний період для публічного ознайомлення з реєстром у кожному районі реєстрації та на офіційному сайті. Президентські й парламентські вибори в Нігерії мають розпочатися 16 січня 2027 року, тому граничною датою для визначення такого періоду було 18 жовтня.

Реєстр показали лише на місцях

З 9 до 15 жовтня INEC проводила загальнонаціональний показ реєстрів у районах реєстрації, щоб виборці могли перевірити свої дані та виявити помилки. Водночас онлайн-версію реєстру не опублікували. Як зазначає видання, 21 жовтня на відповідному порталі залишалося повідомлення, що попередні реєстри наразі недоступні.

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Представник INEC Мохаммед Харуна заявив, що комісія оприлюднила реєстр для подання заяв і заперечень у районах реєстрації та збирає й узагальнює ці звернення. За його словами, INEC планує підготувати чистову версію реєстру для публікації до 15 грудня. На уточнення щодо вимоги розмістити реєстр також в інтернеті він не відповів.

Передбачена відповідальність

Юрист із Лагоса Муджиб Абдулвасіу назвав відсутність онлайн-публікації порушенням вимог закону. Він наголосив, що закон передбачає як фізичне розміщення реєстру, так і його публікацію в інтернеті у визначений строк. Стаття 19(5) закону встановлює, що посадовець INEC, який не оприлюднив реєстр відповідно до вимог, може бути покараний ув’язненням на строк до шести місяців, штрафом у 100 тисяч найр або обома видами покарання.

Попередній реєстр дає громадянам можливість перевірити правильність внесених даних до його остаточного затвердження. Закон також передбачає 14 днів після показу або публікації реєстру для розгляду скарг і заперечень щодо пропущених чи внесених до списків імен, а також необхідних виправлень.

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