Незалежна національна виборча комісія Нігерії (INEC) оприлюднила остаточний список із 35 кандидатів на три сенаторські місця від штату Тараба на загальних виборах 2027 року. Голосування в округах Тараба-Північ, Тараба-Центральна та Тараба-Південна заплановане на 16 січня 2027 року.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, остаточний список підписала секретарка INEC Роуз Оріаран-Ентоні. Найбільше кандидатів, 14, висуваються в окрузі Тараба-Центральна. У Тараба-Північ їх 11, а в Тараба-Південній — 10.

Кандидати у південному та центральному округах

У Тараба-Південній чинний сенатор Девід Джимкута від All Progressives Congress (APC) змагатиметься з дев’ятьма суперниками. Серед них Джауро Ібрагім від African Democratic Congress, Алію Юсуф від Accord, Афінікі Яріма від All Progressives Grand Alliance та Аді Ашумате від Peoples Democratic Party.

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У Тараба-Центральній чинному сенаторові Харуні Ману від APC протистоятимуть 13 кандидатів. До переліку, зокрема, увійшли Фалак Віктор від Accord, Яруджі Лаван від African Action Congress, Ахмаду Салім від African Democratic Congress та Іліясу Годже від Peoples Democratic Party.

Перегони в Тараба-Північ

У північному окрузі кандидат APC Шуаїбу Лау змагатиметься з десятьма іншими претендентами. Серед них Майгарі Белло від African Democratic Congress, Ентоні Заваті від Accord, Алі Сані від All Progressives Grand Alliance, Матіас Даме від Labour Party та Бубаджода Мафінді від Peoples Democratic Party.

Виборча кампанія відбувається після переходу губернатора Агбу Кефаса та двох із трьох чинних сенаторів штату з Peoples Democratic Party до APC. Видання зазначає, що ці переходи посилили позиції APC напередодні виборів.

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