INEC перевіряє підозрілі фото у реєстрі виборців Нігерії — Premium Times Nigeria

Незалежна національна виборча комісія Нігерії (INEC) перевіряє підозрілі фотографії у попередньому реєстрі виборців, оприлюдненому на її сайті. Серед них є знімки, які могли бути згенеровані штучним інтелектом, повідомляє Premium Times Nigeria.

За словами речника комісії Мохаммеда Гаруна, сумнівні реєстраційні записи виявили та позначили під час фізичного оприлюднення попереднього реєстру в реєстраційних районах по всій країні. Цей етап тривав з 9 до 15 жовтня. INEC розпочала перегляд записів і коригування відповідно до встановлених процедур.

Реакція на повідомлення у соцмережах

Заяву комісія зробила після повідомлень громадськості та в соціальних мережах про ймовірно ШІ-згенеровані фото в онлайн-версії реєстру, опублікованій 26 жовтня. INEC зазначила, що оприлюднений в інтернеті список є тим самим попереднім реєстром, який демонстрували під час процедури перевірки, подання заяв і заперечень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас онлайн-версія ще не відображає всіх поточних заходів з очищення даних. Комісія також вивчає обставини появи підозрілих фотографій, зокрема можливі технічні або процедурні недоліки. Відповідні рішення ухвалюватимуть на підставі підтверджених результатів перевірки.

Підготовка до виборів 2027 року

INEC наголосила, що попередній реєстр не є остаточним сертифікованим списком виборців. Його оприлюднення має дати виборцям і зацікавленим сторонам можливість перевірити дані, виявити помилки або сумнівні записи та сприяти їх виправленню до сертифікації.

Комісія подякувала тим, хто звернув увагу на можливі невідповідності, та заявила, що перевірку, розгляд і очищення даних планують завершити до сертифікації остаточного реєстру 15 грудня 2026 року. Публікація попереднього списку є частиною підготовки Нігерії до загальних виборів 2027 року.

Читай нас у