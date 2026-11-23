Систематичний огляд і метааналіз 11 досліджень за участю 56 292 дорослих виявив: інфекція вірусом простого герпесу 1 типу пов’язана з 48% вищими шансами деменції або хвороби Альцгеймера. Про результати роботи, опублікованої в журналі Open Forum Infectious Diseases, повідомляє News-Medical.

Дані 11 досліджень

Науковці проаналізували роботи, опубліковані між 1997 і 2024 роками у восьми країнах. До вибірки увійшли шість досліджень типу «випадок — контроль» та п’ять когортних досліджень; середній вік учасників становив 66,1 року. У більшості робіт ризик систематичної похибки оцінили як низький, в одній — як помірний.

Інфекцію визначали за лабораторними тестами, клінічними оцінками, медичними записами або дослідженням тканин мозку. Деменцію та хворобу Альцгеймера виявляли за допомогою клінічних оцінок, когнітивних тестів, візуалізації або аналізу тканин.

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Результати та обмеження

Окремо для хвороби Альцгеймера аналіз показав на 44% вищі шанси серед людей з інфекцією. Для деменції загалом простежувалася схожа тенденція, однак вона не була статистично значущою. У дослідженнях, де враховували статус APOE — генетичного фактора, пов’язаного з ризиком хвороби Альцгеймера, — оцінка становила 27% вищих шансів, але цей результат також не був статистично значущим.

Автори наголошують, що отримані дані не доводять причинно-наслідкового зв’язку між вірусом і нейродегенеративними захворюваннями. Значна частина включених робіт була ретроспективною, а методи виявлення інфекції та діагностики деменції відрізнялися. Дані про перенесену інфекцію також не означають наявності активного вірусу в мозку. Дослідники закликають провести подальші роботи, щоб з’ясувати можливу роль вірусу та перспективи противірусного лікування чи профілактичних вакцин.

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