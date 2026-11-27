Річна інфляція у Франції в листопаді 2026 року сповільнилася до 2,9%. Споживчі ціни за місяць знизилися на 0,7% після зростання на 0,4% у жовтні, повідомляє Euronews з посиланням на Національний інститут статистики та економічних досліджень Франції Insee.

Енергія стримала зростання цін

Основним чинником уповільнення інфляції стала динаміка цін на енергоносії. У річному вимірі вони все ще суттєво дорожчали, однак темпи зростання знизилися з 24,1% у жовтні до 19,2% у листопаді.

Insee окремо відзначив помітне здешевлення нафтопродуктів, водночас тарифи на газ продовжували зростати. Річна інфляція у сфері послуг також сповільнилася — до 2,3% після 2,6% у жовтні. Інститут пояснив це різким уповільненням подорожчання послуг із розміщення та транспорту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Продукти дорожчали швидше

Водночас ціни на продукти харчування зросли на 1,3% у річному вимірі після 1,2% у жовтні. Це сталося передусім через прискорення зростання цін на свіжі продукти — до 9,4% із 8% місяцем раніше.

Витрати французьких домогосподарств на товари в листопаді стабілізувалися після зниження у вересні та серпні. Зростання споживання промислових товарів на 1,3% компенсувало скорочення споживання енергії на 2,9%, тоді як споживання продовольства майже не змінилося, знизившись на 0,1%.

Insee також повідомив, що зайнятість за наймом у Франції залишилася загалом стабільною: показник становив 0,0%, або мінус 12 200 робочих місць, після скорочення на 0,1%, або на 26 100 місць, у попередньому кварталі. Водночас ВВП Франції у третьому кварталі 2026 року зменшився на 0,2% після нульової динаміки кварталом раніше.

Читай нас у