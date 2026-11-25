У США індекс цін на особисте споживання (PCE), який Федеральна резервна система використовує як основний орієнтир інфляції, у жовтні зріс на 0,3% проти вересня та на 3,8% у річному вимірі. Про це з посиланням на дані Бюро економічного аналізу США повідомляє The Hill.

Прискорення річної інфляції

У вересні річний показник PCE становив 3,6%, а в серпні — 3,4%. У лютому річна інфляція за цим індексом була на рівні 2,8%.

Базовий індекс PCE, який не враховує мінливі ціни на продовольство й енергоносії, у жовтні також підвищився на 0,3% у місячному вимірі. У річному вимірі базова інфляція сягнула 3,3% після 3,1% у вересні.

Динаміка цін і рішення ФРС

Ціни на продукти харчування та напої у жовтні зросли на 0,4% після двох місяців без змін. Вартість бензину та інших енергоносіїв підвищилася на 0,8% за місяць, тоді як у вересні зростання становило 9,2%.

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Інший індикатор інфляції — індекс споживчих цін — у жовтні додав 0,4% порівняно з вереснем. Бюро трудової статистики США не надало річних даних за цей показник через тривале припинення роботи уряду, яке охопило весь жовтень 2025 року.

Інфляція перевищує цільовий рівень ФРС у 2% уже п’ять із половиною років. У вересні Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку підвищив ставку на чверть відсоткового пункту, а наприкінці жовтня зберіг її в діапазоні 3,75–4%. Наступне засідання комітету заплановане на 8–9 грудня.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що необхідно своєчасно та стійко повернути інфляцію до цілі у 2%.

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