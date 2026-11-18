Річна інфляція в єврозоні у жовтні прискорилася до 4% із 3,8% у вересні, досягнувши найвищого рівня за три роки. У жовтні 2025 року показник становив 2,1%, а місячна інфляція в єврозоні склала 0,5%, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на остаточні дані Євростату.

Енергія стала головним чинником

Найбільший внесок у річну інфляцію зробили ціни на енергоносії. Річна енергетична інфляція у жовтні піднялася до 21% проти 19% у вересні та 14,3% у серпні. Вона додала до загального показника 1,89 відсоткового пункту, тоді як місяцем раніше цей внесок дорівнював 1,72 відсоткового пункту.

Єврокомісія у своєму осінньому прогнозі зазначила, що в жовтні вартість нафти Brent перевищувала 100 доларів за барель і подекуди була вищою за пікові значення наприкінці квітня. Середня ціна газу на європейському хабі TTF становила 85 євро за мегават-годину, порівняно з приблизно 30 євро наприкінці лютого, а місяць завершився ціною понад 100 євро.

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Єврокомісія пов'язала тиск на енергетичні ринки з перебоями в енергетичних потоках через Ормузьку протоку та пошкодженням регіональної енергетичної інфраструктури. За даними Євростату, ціни на пальне й мастильні матеріали для приватного транспорту в ЄС у вересні зросли на 31,4% у річному вимірі.

Зростання базової інфляції

Послуги додали до річної інфляції в єврозоні 1,55 відсоткового пункту, неенергетичні промислові товари — 0,30 пункту, а продукти харчування, алкоголь і тютюн — 0,29 пункту. Інфляція у сфері послуг прискорилася до 3,3% із 3,2%, для неенергетичних промислових товарів — до 1,2% із 1,1%, а для продуктів харчування, алкоголю і тютюну — до 1,5% із 1,3%.

Базова інфляція, яка не враховує енергію, продукти харчування, алкоголь і тютюн, підвищилася до 2,6% із 2,5%. У всьому Євросоюзі річна інфляція також зросла до 4% із 3,8%. Найнижчі показники зафіксували у Швеції — 0,6%, Чехії та Данії — по 2,1%, найвищі — у Румунії — 7%, Литві — 6,1% та Болгарії — 5,9%.

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