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В Італії річний рівень інфляції у жовтні 2026 року зріс до 5,5% після 4,2% у вересні. Показник виявився вищим за попередню оцінку Національного інституту статистики Istat, яка становила 5,4%. Про це повідомляє ANSA English.

Енергія та продукти

За оцінкою Istat, прискорення інфляції насамперед пов’язане зі зростанням цін на енергоресурси та продовольство. Річне подорожчання регульованих енергетичних товарів прискорилося з 25,8% до 61,6%, а нерегульованих — із 22,5% до 29,8%.

Ціни на необроблені харчові продукти зросли на 7,5% у річному вимірі після 5,5% у вересні. Водночас інфляція у транспортних послугах прискорилася з 1,6% до 3,2%.

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Динаміка за місяць

Споживчий індекс у жовтні зріс на 1% порівняно з вереснем. Базова інфляція, яка не враховує енергоносії та необроблені харчові продукти, становила 2% проти 1,6% місяцем раніше.

Інфляція без урахування енергоносіїв прискорилася до 2,5% із 2%. Індекс цін на продукти харчування, побутові товари та засоби особистої гігієни, який Istat називає «кошиком для покупок», зріс на 2,3% після 1,5% у вересні.

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