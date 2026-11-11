Інфляція в Німеччині у жовтні знизилася до 2,8% — Tagesschau

У Німеччині річна інфляція в жовтні знизилася до 2,8% проти 3,3% у вересні. На динаміку цін, імовірно, вплинуло повторне запровадження з початку жовтня знижки на пальне, повідомляє Tagesschau з посиланням на попередні дані Федерального статистичного відомства Німеччини.

Президентка відомства Рут Бранд заявила, що головним чинником високої інфляції залишалася динаміка цін на енергоносії. Водночас знижка на пальне могла дещо стримати темпи подорожчання.

Енергоносії залишаються головним чинником

Ціни на енергоносії у жовтні були на 12,2% вищими, ніж роком раніше, після зростання на 14,9% у вересні. Це стало найбільшим підвищенням більш ніж за три з половиною роки. Паливо подорожчало на 28,9% у річному вимірі, а ціни на опалювальне паливо зросли на 84,5%.

У матеріалі причинами зростання названо війну в Ірані та труднощі з постачанням сирої нафти, природного газу й інших важливих товарів. Економістка інституту IMK Сільке Тобер припустила, що істотне зниження цін на нафту після виборів до Конгресу США може додатково послабити інфляцію в листопаді. Водночас вона зазначила, що через обмеження потужностей нафтопереробних заводів ціни на дизель майже не знижуються, а оптові ціни на газ лишаються високими.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Продукти дорожчають нерівномірно

Загалом продовольство подорожчало лише на 0,4% у річному вимірі. Проте яйця стали дорожчими на 15,4%, свіжі овочі — на 11,5%, а риба, рибні продукти та морепродукти — на 4,5%.

Водночас вершкове масло подешевшало на 18,9%, молочні продукти — на 4,7%, а свіжі фрукти — на 2,8%. Базова інфляція без урахування енергоносіїв і продуктів харчування знизилася з 2,4% у вересні до 2,1% у жовтні. Послуги подорожчали на 2,5% після 2,7% місяцем раніше.

Знижка на пальне діятиме до кінця року та може зменшити ціну літра пального на суму до 17 центів. Численні економісти також очікують, що в грудні Європейський центральний банк підвищить ключову ставку з нинішніх 2,50% до 2,75%.

Читай нас у