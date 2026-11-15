Інфляція в Саудівській Аравії у жовтні сповільнилася до 1,7% — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії річна інфляція у жовтні сповільнилася до 1,7% після 1,9% у вересні. Індекс споживчих цін за місяць зріс на 0,1%, свідчать дані Генерального управління статистики королівства, про які повідомляє Asharq Al-Awsat.

Житло залишається головним чинником

Найбільший внесок у річну інфляцію зробила категорія житла, водопостачання, електроенергії, газу та інших видів палива: ціни в ній зросли на 3,5%. Такими ж темпами подорожчала фактична оренда житла. У місячному вимірі ціни в цій категорії додали 0,2%, зокрема фактична орендна плата зросла на 0,4%.

Ціни на страхові та фінансові послуги за рік підвищилися на 3,5%, зокрема страхові послуги подорожчали на 6,5%. Вартість товарів і послуг у категорії відпочинку, спорту та культури збільшилася на 2,7%, а пакетні тури — на 4,6%.

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Продукти та транспорт

Продукти харчування та напої у жовтні були на 1,1% дорожчими, ніж рік тому, тоді як у вересні показник становив 1,4%. Ціни у категорії транспорту зросли на 2,3%, що пов'язано зі зростанням вартості пасажирських перевезень на 9,5%. Ціни в ресторанах і закладах розміщення підвищилися на 1,8%, а освітні послуги — на 1,3%.

Водночас меблі, побутове обладнання та поточне утримання домогосподарств подешевшали на 0,5%, одяг і взуття — на 0,2%. У категорії товарів і послуг особистого догляду, соціального захисту та інших товарів і послуг зафіксували зниження на 0,6%.

Фінансовий радник Хусейн Аль-Аттас пов'язав помірну інфляцію зі стабільною монетарною політикою, прив'язкою саудівського ріяла до долара США, диверсифікацією імпорту та ефективністю ланцюгів постачання. Він також назвав можливими ризиками подорожчання морських перевезень і страхування. Економічний аналітик Ахмед Аль-Шехрі зазначив, що попри уповільнення загального показника витрати на житло й оренду продовжують тиснути на бюджети домогосподарств.

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